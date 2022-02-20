Полиция не допустила проведения возле ОП проплаченного митинга под "антивоенными лозунгами", - Антон Геращенко. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Геращенко отметил: "Кое-что об антологии уличных протестов по заказу РФ. Сегодня в 12:00 в день годовщины гибели Героев Небесной Сотни по заказу с "севера" за деньги планировалось собрать многолюдный митинг под Офисом президента для картинки российским пропагандистским телеканалам.
Но вчера утром сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели 5 обысков и прекратили деятельность сети организаторов проплаченных митингов".
Он продолжил: "Это дело является продолжением большой работы, проводимой полицией по разоблачению сети организаторов платных митингов в интересах заказчиков - как украинских, так и зарубежных.
В целом сегодня днем за деньги планировалось вывести под Офис президента от 1500 до 2500 человек, которые во время обострения агрессивных действий РФ должны были демонстрировать ряд слоганов и лозунгов, например:
"Нет войне с Россией", "Украина, не убивай своих граждан", "На фиг войну! Весна для любви!"
Также при обысках были найдены визитки "Дмитрия Яроша" красного-черного цвета".
После проведения профилактических бесед граждане обязались прекратить свою деятельность по сбору проплаченных митингов в интересах государства-агрессора.
К сожалению, в Украине до сих пор нет уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных митингов, чем активно пользуются в своих интересах как нечестные украинские политики, так и страна-агрессор", - подчеркнул Геращенко.
Советник подитожил: "Какой позор, когда в Киеве через интернет можно заказать проплаченный митинг с любыми лозунгами!
Уважаемые народные депутаты, давайте примем закон об уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных акций протеста и покончим с этим позорным явлением!"
Также Геращенко опубликовал видео признания организаторов проплаченного митинга, который не состоится вследствие решительных действий правоохранителей.