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"Мест нет. Мы со вчерашнего вечера не ели, не спали. Как можно так манипулировать женщинами и детьми", - беженцы с ОРДЛО жалуются на "теплый" прием в Таганроге. ВИДЕО

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Судя по видео, появляющимся в свободном доступе в интернете, "беженцев" с Донбасса не слишком ждут в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Везде одно и то же говорят: "Мест нет, мест нет". Мы приехали из Макеевки с тремя детьми, мы со вчерашнего вечера не ели, не спали..." - заявляет женщина, которая "эвакуировалась" в российский Таганрог.

"Как можно так манипулировать женщинами и детьми, издеваются над нами, как хотят. С 7:00 из дома, все больные, с детьми... Ничего не говорят. Ждите", - говорит другая женщина во втором сюжете.

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Топ комментарии

  • Alex Bender
    потому что вы идиоты.
  • Вася Шевченко f77d76ba

    Мародеры ограбили около 100 квартир жителей оккупированного Донбасса, которых эвакуировали в Россию.

    Об этом сообщил донецкий журналист и волонтер Тим Златкин.

    "Меньше суток понадобилось мародерам, чтобы разграбить 56 квартир в Донецке и 42 в Макеевке. Да-да, именно квартиры "эвакуированных" аборигенов. У ЧеПушилина отличный бизнес-план, я считаю!", - сообщил Златкин.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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