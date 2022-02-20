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В результате обстрела войск РФ уничтожен автомобиль ЗиЛ-131 украинской стороны СЦКК, - ООС. ВИДЕО

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20 февраля по направлению населенного пункта Веселая Гора российско-оккупационные войска произвели обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в направлении населенного пункта Счастье с применением миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 (6 выстрелов), станкового автоматического гранатомета АГ0-1 ) и крупнокалиберного пулемета (10 очередей).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что в результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня.

"Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Вооруженные Силы Украины соблюдают Минские договоренности и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу для жизни и здоровья украинских воинов и мирных граждан", - акцентируют внимание в штабе ООС.

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В результате обстрела войск РФ уничтожен автомобиль ЗиЛ-131 украинской стороны СЦКК, - ООС 01

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем...
    Как же вы держите ситуацию под контролем и обеспечиваете безопасность если такой пздц творится и враг делает что хочет?
  • Alex Bender
    зЕбло отвечать на огонь запрещает
  • Власов Сергей b3083465
    скажу так ху...ло принял решение о войне и все эти молчания на обстрелы ничего не решат только потеряем людей и технику
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