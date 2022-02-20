В результате обстрела войск РФ уничтожен автомобиль ЗиЛ-131 украинской стороны СЦКК, - ООС. ВИДЕО

20 февраля по направлению населенного пункта Веселая Гора российско-оккупационные войска произвели обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в направлении населенного пункта Счастье с применением миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 (6 выстрелов), станкового автоматического гранатомета АГ0-1 ) и крупнокалиберного пулемета (10 очередей).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что в результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня.

"Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Вооруженные Силы Украины соблюдают Минские договоренности и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу для жизни и здоровья украинских воинов и мирных граждан", - акцентируют внимание в штабе ООС.

Читайте также: В результате российского обстрела ранен воин. По состоянию на 17:00 войска РФ 53 раза открывали огонь на Донбассе, - ООС