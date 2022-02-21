Под предлогом учений Россия завела к Азовскому морю десантные и боевые корабли и ракетный катер, – Резников. ВИДЕО
Об этом министр обороны Алексей Резников заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Движутся корабли в Черном и Азовском морях. Была попытка заблокировать даже весь Азов, а также доступ к нашим портам в Одесской области. Но это им не удалось. Сейчас под предлогом участия в учениях к Азовскому морю вошли три больших десантных корабля и пять боевых кораблей и катеров других классов, в том числе один ракетный катер", – проинформировал Резников.
Резников также отметил, что в Украине прогнозировали, что российские войска не покинут Беларусь после учений: "Ибо их везли с Дальнего Востока несколько недель явно не для того, чтобы потренировать 10 дней и возвращать назад".
"Так же не стали сюрпризом "внезапные" учения в Приднестровье. Нами приняты соответствующие меры реагирования", - добавил министр обороны.