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Под предлогом учений Россия завела к Азовскому морю десантные и боевые корабли и ракетный катер, – Резников. ВИДЕО

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Сегодня российские войска активно маневрируют у украинских границ, в частности во временно оккупированном Крыму. Так, под предлогом участия в учениях Россия завела в Азовское море три больших десантных корабля, пять боевых и один ракетный катер.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Движутся корабли в Черном и Азовском морях. Была попытка заблокировать даже весь Азов, а также доступ к нашим портам в Одесской области. Но это им не удалось. Сейчас под предлогом участия в учениях к Азовскому морю вошли три больших десантных корабля и пять боевых кораблей и катеров других классов, в том числе один ракетный катер", – проинформировал Резников.

Резников также отметил, что в Украине прогнозировали, что российские войска не покинут Беларусь после учений: "Ибо их везли с Дальнего Востока несколько недель явно не для того, чтобы потренировать 10 дней и возвращать назад".

"Так же не стали сюрпризом "внезапные" учения в Приднестровье. Нами приняты соответствующие меры реагирования", - добавил министр обороны.

Топ комментарии

  • Перехватчик
    А Организм,под предлогом строительства дорог не профинансировал форсирования производства Нептунов
  • Анатолий К 65c6a92d
    Знову порушуйте кримінальну справу на 5-го президентоа за проход наших кораблів по нашій протоці, а кацапів не чіпайте і нікому не кажіть, продовжуйте все валити на попередників, що винні у всьому вони, особливо за "мінські". Хоча ви лізите виконувати ті пукти, що в кінці і так виконувати, як вам каже ворог. А ворог не виконав жодного пункта, починаючи з першого. Ви ж відвели війська, познімали снайперів, безпілотники... і результат? Чому ніяких заходів не робите за окупацію московитами Азовського моря? Чому не зібрали всі можливі майданчики, щоб ввести санкції на ворога, який роздав вже 800 тисяч своїх паспортів... То це порушення "мінська", чи вас у всьому винен Порошенко, хоча при президентові Порошенко у всьому була винна Росія.
  • Сергей Иванофф
    Лучше скажи, что все дороги по возможным линиям наступления заминированны фугасами, устроены точки "приветствующие асвабадителей" джавелинами и стингерами, что береговая артиллерия тоже ждет своих десантников, как на Азовсом, так и на Черном побережье!
    Наши ракетные войска не стоят пассивно, ожидая ракетного удара, а постоянно передислоцируются. Тероборона полностью одета и снабжена оружием и боекомплектом.
    Все важные стратегические объекты под охраной и заминированны на всякий случай, чтобы не достались врагу.
    Вот тогда я буду более менее спокоен, что оборона в надежных руках.
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