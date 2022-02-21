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Мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения, – Данилов о якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. ВИДЕО

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отмечает, что Украина не имеет никакого отношения к обстрелам, о которых заявляет российская сторона.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил сегодня во время брифинга, отвечая на вопросы по заявлениям России об обстрелах со стороны Украины, в частности пункта пропуска в Ростовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши военные могут вести ответный огонь только в случае, если есть угроза жизни наших военных. Мы не ведем обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения. Мы предупреждали, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать все что угодно, и мы к этому готовы", – отметил он.

Данилов подчеркнул, что власти вполне понимают, что происходит с безопасностью, и готовы к вызовам, а также отметил, что спровоцировать Украину на активные действия не получится.

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  • Владимир Сухов e5dee246
    Нашому керівництву треба більше виправдовуватися, щоб у Путлера не було сумнівів, що ОП вже готове підписати капітуляцію.
  • Василь Довганенко 7230397a
    Та мокшам навіть Шмеркель зараз би не повірила.
  • Ярослав 7cca367b
    Да кацапам только своих ватников надо убедить ...
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