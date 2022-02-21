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Рада в случае необходимости может проголосовать законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия в целом, - Стефанчук. ВIДЕО

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Спикер Руслан Стефанчук считает, что Верховная Рада поддержит в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге после согласительного совета в понедельник.

"Потому что там четко обеспечены те критерии, которые необходимы для того, чтобы у каждого гражданина было свое право на самозащиту", - отметил Стефанчук.

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По словам спикера, при необходимости Верховная Рада проголосует этот законопроект и во втором чтении, и в целом.

Топ комментарии

  • Vitaliy Paljasniy
    Лютый пьяный неадекват будет застрелен как 400 лет назад на диком западе вычистили всех бандитов . Почитай
  • Alex Dave
    В Молдове разрешили с 1990... Преступления с использованием огнестрела и насильственные преступления упали в разы, так как всегда есть возможность словить пулю в голову...
  • Iscatel Iscatel 232de754
    Не можна давати ножі, молотки, автомобілі, мисливську зброю, сокири (підкресліть потрібне) населенню, тому, що пʼяний неадекват... і далі по тексту.
    Мабуть естонці, молдавани та інші у кого вільний обіг короткостволів уже перебили один одного по-п'яні?
    "Суспільство озброєних людей - суспільство ввічливих людей" (с)
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