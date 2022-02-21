Рада в случае необходимости может проголосовать законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия в целом, - Стефанчук. ВIДЕО

Спикер Руслан Стефанчук считает, что Верховная Рада поддержит в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге после согласительного совета в понедельник.

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"Потому что там четко обеспечены те критерии, которые необходимы для того, чтобы у каждого гражданина было свое право на самозащиту", - отметил Стефанчук.

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По словам спикера, при необходимости Верховная Рада проголосует этот законопроект и во втором чтении, и в целом.