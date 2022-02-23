Путин похвастался "оружием, которому нет равного в мире". ВИДЕО
Путин заявил, что "непросто складывается международная обстановка", что России угрожает "расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО", а требования России "остаются без ответа", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, РФ "открыта для прямого и честного диалога", но интересы России и безопасность ее граждан "безусловны", поэтому он будет дальше усиливать армию и флот.
"За последние годы мы многое сделали для качественной модернизации Вооруженных Сил. Они стали более мобильными, обрели новый боевой опыт. В ходе операции в Сирии на деле доказали, что способны решать самые сложные задачи. Серьезно выросла подготовка и слаженность частей и соединений. Это наглядно показывают внезапные проверки, манёвры, регулярные масштабные учения, в том числе с участием наших союзников, а также ответственные миротворческие операции. На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил.
Он добавил, что "самой передовой техникой руководят люди" – и важны не только их знания и подготовка, но и "патриотизм".
Отметим, что выступление Путина прозвучало на фоне очередного витка агрессии России против Украины.