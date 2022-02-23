Тульчин живым коридором встретил тело погибшего в результате российского обстрела воина 56-й ОМПБр Дениса Кононенко. Люди стали на колени перед героем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 22 февраля, в 22:00 в городе Тульчин Винницкой области состоялась встреча тела Дениса Юрьевича Кононенко, 30.06.1987 года рождения, солдата, водителя 2-й мотопехотной роты 23-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" 56-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 19 февраля в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время минометного обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Об этом говорится на фейсбук-странице Тульчинской городской территориальной громады, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Живой коридор со свечами: в Тульчине встретили погибшего земляка на востоке. 22 февраля около 22 часов с честью и скорбью тульчинцы встречали погибшего 34-летнего воина Дениса Кононенко. Жители громады вышли на улицы, чтобы встретить земляка-Героя, который отдал жизнь на востоке Украины. Напомним, что военнослужащий из Тульчина погиб 19 февраля 2022 года, в 12:40 во время минометного обстрела в зоне проведения Операции Объединенных сил" - отмечается в сообщении.

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