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"Люди покупают не гречку, а боеприпасы. Это хорошо", - Фацевич. ВИДЕО

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Уровень продаж оружия в Украине несколько вырос, в основном оружие реализуется в восточных регионах Украины.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Для сравнения - в прошлом году за февраль было продано менее 10 тысяч единиц. За февраль этого года эта цифра составляет 10 300. То есть незначительное повышение количества продаж оружия. В основном оружие реализуется в восточных регионах государства", - сказал он.

Также Фацевич заявил, что население действительно скупает боеприпасы.

"Магазины нам говорят о том, что люди действительно скупают. Это хороший месседж. Потому что наши люди покупают не гречку, а боеприпасы. Это хорошо", – отметил он.

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  • Valter Valter
    Разобрали все патроны на кабана. К тому же чтобы официально купить оружие нужно взять отпуск и побегать за справками по кабинетам и подождать пару месяцев. С таким успехом проще будет трофей у кацапов забрать
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