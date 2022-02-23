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В случае атаки РФ на Киев или любой другой город Украины - отпор будет дан мгновенно, - Данилов. ВИДЕО

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Украинское войско готово дать отпор атакам со стороны РФ на украинские города.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"То, что касается атаки на Киев или атаки на любой другой наш город, отпор будет дан мгновенно. Мы на сегодняшний день осознаем те риски, которые идут от Российской Федерации. Наше войско готово к отпору. Еще раз подчеркиваю, нет значения, какой город может подвергнуться нападению со стороны РФ. Мы к этому готовы и делаем все, чтобы этого не произошло", - отметил Данилов.

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Топ комментарии

  • Берест Зеленый
    А що по місту Щастя?
  • Vyacheslav Nesterov
    Собрались Киев брать, а лица такие, как будто приготовились свой приговор в Гааге заслушать.

  • Гыг с Вами
    а як же по селах?
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