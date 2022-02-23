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"Ваша борьба - наша борьба": Науседа и Дуда прибыли в Киев, чтобы поддержать украинцев. ВИДЕО

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Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда прибыли в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Науседа в Твиттере.

"После консультаций в Польше с Анджеем Дудой минувшей ночью сегодня утром мы вместе прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с нашим другом Владимиром Зеленским. Уважаемые украинцы, Литва вместе с вами. Ваша борьба – наша борьба. Вместе к победе!" – написал он.

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Ваша борьба - наша борьба: Науседа и Дуда прибыли в Киев, чтобы поддержать украинцев 01

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Вітаємо панів Президентів в Україні! Дякуємо за підтримку!
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Щира подяка.
  • AlexBrentano
    Слава Литві ! Слава Польщі!
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