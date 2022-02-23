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"Ну, бл#дь, п#здец! Мне звонят и говорят, что за х#йня!" - "слуга народа" Любота объясняет вице-спикеру Корниенко, что его голос за санкции против депутатов Госдумы РФ не засчитан. ВИДЕО

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Народный избранник от "Слуги народа" Дмитрий Любота, используя нецензурную брань, объяснил вице-спикеру Александру Корниенко, что его голос не засчитался во время голосования по поводу санкций против российских депутатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, объяснение Люботы попало в эфир телеканала "Рада" во время трансляции заседания парламента.

Внимание! Ненормативная лексика!

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  • Светлана Науменко


    Yuriy Kochevenko



    Рідні мої бойові побратими, всі хто пройшов пекельні 2014-2015!
    Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
    Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!
  • Віталій Українець 4726b64e
    Не дарма хвилюється зелена шваль. Прийде час - з кожного народ спитає за що ти голосував, які рішення приймав. А потім шана або на гілляку.
  • Sophia-Maria Duglass
    ВОТ ОБЪЯСНИТЕ - как человек бежавший от оккупации в абхазии в Украину , теперь глава большой фракции ВР
    УКРАИНЦЫ , ВЫ ВООБЩЕ СЕБЯ НЕ УВАЖАЕТЕ ????
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