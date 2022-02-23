"Ну, бл#дь, п#здец! Мне звонят и говорят, что за х#йня!" - "слуга народа" Любота объясняет вице-спикеру Корниенко, что его голос за санкции против депутатов Госдумы РФ не засчитан. ВИДЕО

Народный избранник от "Слуги народа" Дмитрий Любота, используя нецензурную брань, объяснил вице-спикеру Александру Корниенко, что его голос не засчитался во время голосования по поводу санкций против российских депутатов.