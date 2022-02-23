Окопная война: "Жители Донецка, я сам из Донецка. Не верьте российской пропаганде, мы не будем стрелять в гражданское население и не стреляем", – боец ​​ВСУ Михаил. ВИДЕО

Наше интервью с украинским воином записывалось неподалеку от временно оккупированного Донецка за день до того, как Россия "признала" ОРДЛО "независимыми".

Михаил родился и вырос в Донецке, как только российские наемники захватили его город, он вывез семью и ушел в ВСУ, чтобы воевать против российского агрессора, рассказал журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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У Михаила до сих пор есть связи с временно оккупированными территориями.

Он видит, как российские оккупанты делают все возможное, чтобы только дискредитировать украинскую армию.

"Жители Донецка, я тоже из Донецка и я не буду стрелять по вам, мы не будем стрелять по мирным украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях. Не верьте россиянам и их наемникам, они вас просто используют" - отметил Михаил.

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