Новости Видео

Колонна бронетехники под флагами "ДНР" и России под православным знаменем двигается в направлении Мариуполя, - соцсети. ВИДЕО

111 374210
Колонна бронетехники под флагами ДНР и России под православной хоругвью двигается в направлении Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, автор которой утверждает, что колонна действительно двигается в мариупольском направлении, появилась в соцсетях.

На видео примерно полтора десятка бронемашин. Часть из них – танки. На видео слышен разговор на английском языке. Один из собеседников утвердительно отвечает на вопрос о том, российские ли это танки. На последней бронемашине, которая видна на видео, вместо флага установлено ​​православное знамя.

Смотрите также: "Россияне – остановите Путина!", – советник главы МВД Геращенко обратился к гражданам РФ. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Нравіца нє нравіца-джавєліни справяцца...
  • wittmann1980
    Мочить козлов!
  • Sophia-Maria Duglass
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости