Колонна бронетехники под флагами "ДНР" и России под православным знаменем двигается в направлении Мариуполя, - соцсети. ВИДЕО
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Колонна бронетехники под флагами ДНР и России под православной хоругвью двигается в направлении Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, автор которой утверждает, что колонна действительно двигается в мариупольском направлении, появилась в соцсетях.
На видео примерно полтора десятка бронемашин. Часть из них – танки. На видео слышен разговор на английском языке. Один из собеседников утвердительно отвечает на вопрос о том, российские ли это танки. На последней бронемашине, которая видна на видео, вместо флага установлено православное знамя.