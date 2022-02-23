"Гостинница должна быть бесплатной, а мы платим последние копейки. Не знаем, что делать", - эвакуированный в РФ житель ОРДЛО. ВИДЕО

Эвакуированные в Ростовскую область РФ жители оккупированного Донбасса жалуются на то, что их заставляют платить за жилье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рассказ 75-летнего мужчины, который эвакуировался в РФ, опубликован в соцсетях.

"Здесь требуют какие-то бумаги, а мы – беспомощные, у нас ничего нет. Я инвалид первой группы. На протезах... В гостиннице вроде бы должны бесплатно нас содержать. А мы платим последние копейки. Дальше не знаем, что нам делать", - говорит один из эвакуированных в РФ.

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