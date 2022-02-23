"Без цензуры в прямом эфире": Чрезвычайное положение 2022 | Оружие для всех | Попрет ли Путин дальше? | Ватное бешенство. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

СНБО предлагает чрезвычайное положение, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о свободном владении оружием, а мир замер в ожидании дальнейших шагов Путина.