Мэр Борисполя Борисенко про взрывы вблизи города: Войска ПВО отражают атаку "неизвестного летательного объекта". ВИДЕО

Сегодня в 5 утра в районе Борисполя было слышно серию мощных взрывов. Это войска ПВО отражали атаку "неизвестного летательного объекта"