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Путин хочет уничтожить наше государство, я призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против него, – Зеленский. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина.

Об этом глава государства сообщил в обращении к украинцам, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно я буду сообщать актуальную и достоверную информацию. Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки. Важно получать правду из официальных источников. Сегодня Россия начала вторжение в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демокартическим миром. Он хочет уничтожить мое государство" . Он хочет уничтожить наше государство", - сказал президент.

Зеленский обратился к военным.

"Мы знаем всю силу ВСУ. Вы мужественны, вы несгибаемы, потому что вы - украинцы. Обращаюсь к каждому украинцу, который находится на нашей земле. Не поддаемся панике, делаем все, что нужно для поддержки ВСУ. Обращаюсь ко всем украинцам, которые сейчас за границей. Мы нуждаемся и в вашей поддержке, вы мощная сила. Вы сплоченная сила и доказали это не раз. Вы нам сейчас очень нужны", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что уже провел переговоры с Байденом и Джонсоном, Мишелем, Дудой, Науседой.

"Мы начинаем создание антипутинской коалиции. Уже призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина. Начать масштабную оборонную поддержку. Закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной", - подчеркнул президент.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Що ти там в очку ***** побачив? Чи навіть не дав тобі подивитися?
  • Бандерівець
    АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!
  • Joshua Merlin
    извиниться бы ему перед Украинцами за свое безалаберное отношение к информации американцев... ан нет...
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