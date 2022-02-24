Банковская система работает в обычном режиме. Ограничено снятие наличных со счета клиентов до 100 тыс. грн в день, - НБУ. ВИДЕО
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Банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление, которым предусмотрен ряд ограничений по снятию наличных.
Об этом заявил сегодня на брифинге глава НБУ Кирилл Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что банки открываются и продолжают работу с учетом ограничений, которые необходимо обеспечить для того, чтобы жизнь и здоровье людей были обеспечены.
"Мы не ограничиваем никаких безналичных операций, ограничиваем снятие наличных со счета клиентов 100 тысяч в день, это не учитывая зарплат и социальных выплат. Эта сумма вполне достаточна для удовлетворения потребностей любого из нас",- сказал он.
В то же время, запрещается выдача наличных со счетов клиентов в иностранной валюте. Платежи правительства производятся без ограничений. Банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений.