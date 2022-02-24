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"Шансы выжить равны нулю": Войска РФ угрожают пограничникам на острове Змеиный. ВИДЕО

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Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином. Пограничники заняли оборону.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства", - говорится в сообщении.

Пограничники заняли оборону.

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Топ комментарии

  • время
    Топіть цапів без жалю.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    треба рятувальну оперяцію,не можна кинути хлопців
  • Сергей Бромук
    закатаны в асфальт
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