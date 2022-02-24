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Порядок действий для граждан, если раздаются сирены. Инструкция ГСЧС. ВИДЕО

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Порядок действий для граждан, если раздаются сирены. Инструкция ГСЧС.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опубликован порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, если вы услышали звуки сирен в течение нескольких минут – это означает сигнал "Внимание всем".

Порядок действий в такой ситуации следующий:

  1. Поскорее вернитесь домой.
  2. Включите радио или телевидение.
  3. Действуйте по инструкции, которую озвучивают СМИ.
  4. Оставьте радио и ТВ включенными. Через них будет поступать дальнейшая информация.

Как подготовиться дома на случай возникновения чрезвычайной ситуации:

  • Проверьте подвал дома, если он есть. Предварительно откройте дверь и включите свет в подвале.
  • Запаситесь питьевой водой, консервами и продуктами длительного хранения.
  • Подготовьте аптечку с самыми необходимыми лекарствами.
  • На случай отключения электроэнергии подготовьте свечи и фонарики.
  • Соберите все важные документы.
  • Проверьте транспорт, заправьте машину.
  • Проверьте местоположение ближайшего бомбоубежища на карте.

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