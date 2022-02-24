Войска ПВО сбили 3 вертолета российских агрессоров возле аэропорта Гостомель. Над Межигорьем сбит вражеский вертолет Ка-52, - Геращенко. ВИДЕО

ПВО Украины сбила 3 вертолета российских войск возле аэропорта Гостомель.

Об этом сообщил в телеграм-канале Pravda Gerashchenko советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"ПВО Украины сбили 3 вертолета российских врагов возле аэропорта Гостомель", - отметил он.

"Над Межигорьем сбили российский вертолет Ка-52", - добавил позже Геращенко.

"Только что была атака российских вертолетов с высадкой десанта на аэродром Гостомель! Идет бой. Сбито 3 вертолета противника", - еще позже добавил Геращенко.

Отметим, что по данным Генштаба, возле Гостомеля Вооруженные Силы Украины уничтожили два российских вертолета.

"24 февраля, по оперативной информации командования Объединенных сил, возле Гостомеля Вооруженные Силы Украины уничтожили два российских вертолета", - говорится в сообщении Генштаба.