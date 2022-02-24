Порошенко призвал украинцев к национальному сопротивлению. ВИДЕО

Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко призывает международных партнеров предоставить Украине максимальное количество оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Дорогие украинцы, братья и сестры! В эти нелегкие времена обращаемся к вам с призывом. Стране нужны единство и решительные действия! Потому время слов прошло. Враг на нашей земле. Мы должны защищать и защитить Украину! Мы сейчас создаем военный штаб из опытных военных с целью развития системы обороны Киева. Выстоит Киев – выстоит Украина! Я призываю мужчин прибыть в пункты территориальной обороны своих городов. Территориальная оборона должна быть немедленно снабжена оружием, средствами коммуникации, дронами, горючим, запасами вещевого, пищевого и медицинского обеспечения, противотанковыми средствами. Все должны поступить в распоряжение военного руководства и выполнять приказы командования", – говорится в сообщении.

По словам Порошенко, кто не в строю, должен быть надежным тылом для нашей армии. Сохранять спокойствие. Не паниковать. Не распространять российские фейки. Не падать раньше, чем начнут стрелять.

"Помогать тому, кто не может позаботиться о себе. Поддерживать волонтеров и главное поддерживать Вооруженные Силы Украины – гарант нашего суверенитета. Мы, украинцы, одна семья. Мы боремся. Помогаем друг другу. Организуемся в общественные караулы, чтобы патрулировать свои улицы и давать ответ мародерам и диверсантам, и каждый дом должен стать для нас крепостью, а для них – адом, действуем слаженно и сообща.

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Прошу: документируйте каждый снаряд, каждый осколок, упавший на нашей территории. Потому что потом это ляжет в основу доказательной базы обвинений Путина, Российской Федерации как страны-агрессора в преступлениях против человечности со стороны Путина. Мы призываем западных союзников к сокрушительным санкциям против государства-агрессора и непосредственно наконец-то против Путина", - подчеркнул Порошенко.

Также пятый президент призывает предоставить Украине максимальное количество оружия; ввести программы "Ленд-лиза", чтобы сделать максимальной цену вторжения для каждого захватчика, для каждого российского солдата, переступившего границу Украины.

"Світ сьогодні втратив останні ілюзії – ті, хто їх мав. І це – війна не тільки проти України. Це – війна проти об’єднаної Європи. Війна проти всього цивілізованого світу. Але ми з вами на передовій. І цей день повномасштабного вторгнення Росії в Україну має стати Днем національного спротиву. Це єдиний шанс вберегти Україну – найкращу країну в світі. Слава Україні!" - підсумував Порошенко.

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