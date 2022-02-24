Притворялся украинцем: задержан российский диверсант. ВИДЕО

Задержанный полицией Киевской области рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом российский диверсант пытался прикинуться украинцем.

Об этом передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Facebook-страницу советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

По его словам, у диверсанта обнаружили записи и специальные приборы, "свидетельствующие о том, зачем его забросили к нам".

На вопрос, что он делает в этом месте, он ответил: "Просто живу с этой стороны, вижу горящий дом и приехал посмотреть".

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Документов у мужчины с собой не было.



