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ВСУ уничтожают российскую военную технику, используя Bayraktar TB2. ВИДЕО 18+

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Вооруженные силы Украины обнародовали видео с уничтожением российской военной техники Bayraktar TB2. ВНИМАНИЕ! Видео 18+

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС в фейсбуке.

Ранее в Сухопутных войсках заявили, что к 15:00 бои продолжаются по всей линии столкновения, украинская армия не допустила прорыва. В районе села Пищевик Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

ВСУ уничтожают российскую военную технику, используя Bayraktar TB2 01

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Топ комментарии

  • Ben23
    Почему 18+ ? Детям показывать, особенно русским и их мамочкам
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    *Без паніки - Україна переможе!*
  • Malik Liman
    ОЦЕ КРАСА
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