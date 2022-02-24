ВСУ уничтожают российскую военную технику, используя Bayraktar TB2. ВИДЕО 18+

Вооруженные силы Украины обнародовали видео с уничтожением российской военной техники Bayraktar TB2. ВНИМАНИЕ! Видео 18+

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС в фейсбуке.

Ранее в Сухопутных войсках заявили, что к 15:00 бои продолжаются по всей линии столкновения, украинская армия не допустила прорыва. В районе села Пищевик Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.