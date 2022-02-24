Активные боевые действия ведутся фактически по всей линии границы Харьковщины с РФ, – глава ХОГА Синегубов. ВИДЕО

Оперативный штаб Харьковской области работает в усиленном режиме

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

"Все наши силы направлены на защиту вашего покоя. Враг несет большие потери", – заметил Синегубов

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"Оперативный штаб работает в усиленном режиме. Сохраняйте спокойствие и поддерживайте своих защитников. Вместе победим!", - призвал глава ОГА.