Активные боевые действия ведутся фактически по всей линии границы Харьковщины с РФ, – глава ХОГА Синегубов. ВИДЕО
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Оперативный штаб Харьковской области работает в усиленном режиме
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.
"Все наши силы направлены на защиту вашего покоя. Враг несет большие потери", – заметил Синегубов
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"Оперативный штаб работает в усиленном режиме. Сохраняйте спокойствие и поддерживайте своих защитников. Вместе победим!", - призвал глава ОГА.