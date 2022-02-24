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Активные боевые действия ведутся фактически по всей линии границы Харьковщины с РФ, – глава ХОГА Синегубов. ВИДЕО

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Оперативный штаб Харьковской области работает в усиленном режиме

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

"Все наши силы направлены на защиту вашего покоя. Враг несет большие потери", – заметил Синегубов

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"Оперативный штаб работает в усиленном режиме. Сохраняйте спокойствие и поддерживайте своих защитников. Вместе победим!", - призвал глава ОГА.

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  • Юрий Хорошунов
  • ПОРФИРИЙ ИВАНОВ e178e0cb
    Чому досі не знищений Кримський міст?
  • Підлога Маккартні
    Бейте по рускому мирняку в ответку!!! градами и смечами!!!
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