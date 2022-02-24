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"Мы делаем свою работу, как надо. Думаю, еще кто-то получит, я извиняюсь, п##ды", - украинские военные. ВИДЕО

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Защитники Украины рассказали, что думают о способности дать отпор агрессору.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале "ВОЙНА - Россия Украина Донбасс", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас делаем свою работу так, как положено. Я думаю, кто-то еще получит, я извиняюсь за выражение, п##ды. И мы все решим, мы закроем этот вопрос. И никто больше к нам не полезет. Все будет хорошо", - рассказал боец ​​ВСУ Юрий, воюющий на Луганском направлении.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
  • Ivan Pidbujpata
    Береги Господь наших захисників
  • Eлена Терехина c0673215
    Бережи Боже Вас рідненьки !
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