"Мы делаем свою работу, как надо. Думаю, еще кто-то получит, я извиняюсь, п##ды", - украинские военные. ВИДЕО

Защитники Украины рассказали, что думают о способности дать отпор агрессору.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале "ВОЙНА - Россия Украина Донбасс", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас делаем свою работу так, как положено. Я думаю, кто-то еще получит, я извиняюсь за выражение, п##ды. И мы все решим, мы закроем этот вопрос. И никто больше к нам не полезет. Все будет хорошо", - рассказал боец ​​ВСУ Юрий, воюющий на Луганском направлении.

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