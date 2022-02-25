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Киевлянам из теробороны за день раздали более 10 тыс. автоматов, - Вениславский. ВИДЕО

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Вооруженные автоматами киевляне патрулируют улицы столицы.

Об этом заявилнардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

"В городе Киеве в течение последних часов выдано членам добровольческих формирований территориального общества около 10 тыс. автоматов", - сказал он.

Вениславский объяснил, что речь идет о самоорганизовавшихся киевлянах и подчиняющихся командованию сил Территориальной обороны.

"Они сейчас вооружены, они сейчас уже в это время патрулируют улицы Киева. И потому это еще один очень мощный компонент отпора", - добавил нардеп.

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  • HellriserUA Gamer
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