Киевлянам из теробороны за день раздали более 10 тыс. автоматов, - Вениславский. ВИДЕО
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Вооруженные автоматами киевляне патрулируют улицы столицы.
Об этом заявилнардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.
"В городе Киеве в течение последних часов выдано членам добровольческих формирований территориального общества около 10 тыс. автоматов", - сказал он.
Вениславский объяснил, что речь идет о самоорганизовавшихся киевлянах и подчиняющихся командованию сил Территориальной обороны.
"Они сейчас вооружены, они сейчас уже в это время патрулируют улицы Киева. И потому это еще один очень мощный компонент отпора", - добавил нардеп.