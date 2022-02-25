Защитники Змеиного - врагу: "Русский военный корабль, иди нах#й!". АУДИО

Украинские пограничники, защищавшие остров Змеиный, ответили на требование российского агрессора сдаться.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УП".

Россияне требовали от украинских пограничников на острове Змеиный сдаться.

"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – дважды повторяет противник.

Дословно ответ украинских воинов: "Русский военный корабль, иди нах#й!".

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что защищавшие остров пограничники погибли.

"На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", - сказал он.