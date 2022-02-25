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Брифинг Зеленского по ситуации в Украине. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский дает брифинг по ситуации с вторжением РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Защищаемся! Не останавливаемся! Слава Украине!" - отметил он.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НІКОЛИ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
  • Vados 52f45956
    Щоб скоріше б ті фури зі Львова привезли нашій армії воєнну допомогу від країн які нам допомагають! Сподіваюсь там будуть ппо патріот.
  • Shpekker Stream
    не поддерживал раньше Зеленского, на данный момент с ним полностью солидарен, только вместе мы сила, Хлопцi та Дiвчата, бийте ворога скрiзь без жалю i роздумiв, за нами правда!
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