Брифинг Зеленского по ситуации в Украине. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский дает брифинг по ситуации с вторжением РФ в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Защищаемся! Не останавливаемся! Слава Украине!" - отметил он.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Защищаемся! Не останавливаемся! Слава Украине!" - отметил он.
УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НІКОЛИ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
Щоб скоріше б ті фури зі Львова привезли нашій армії воєнну допомогу від країн які нам допомагають! Сподіваюсь там будуть ппо патріот.
не поддерживал раньше Зеленского, на данный момент с ним полностью солидарен, только вместе мы сила, Хлопцi та Дiвчата, бийте ворога скрiзь без жалю i роздумiв, за нами правда!