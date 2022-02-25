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Видео последних минут жизни пограничников на Змеином: Ракетным ударом из крейсера "Москва" оккупанты ударили по острову. ВИДЕО

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Появилось видео последних минут жизни украинских пограничников на острове Змеиный, отказавшихся сдаться российскому военному кораблю

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне требовали от украинских пограничников на острове Змеиный сдаться.

"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – дважды повторяет противник.

Дословно ответ украинских воинов: "Русский военный корабль, иди нах#й!".

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  • Ksenia VB
    Я не буду дивитись...дуже боляче...
    Для мене вони живі.
  • Vlad Hof
    Жаль не было у пацанов одной ракеты Нептун
  • Леся Голод
    Герої не вмирають!
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