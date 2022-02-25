Российский вертолет сбит во время боев в Херсонской области. ВИДЕО
69 95922
В городе Голая Пристань в Херсонской области украинские военные сбили российский вертолет.
Соответствующее видео было опубликовано в сети, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующее видео было опубликовано в сети, информирует Цензор.НЕТ.
⚡️Польша готовится закрыть воздушное пространство для российских самолетов, - премьер страны Моравецкий.
ВСЕХ кацапских мразей МЫ ЗАВАЛИМ во СЛАВУ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!
На радость бурятам Эстония посылает в Украину очередную партию Джевелинов