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Российский вертолет сбит во время боев в Херсонской области. ВИДЕО

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В городе Голая Пристань в Херсонской области украинские военные сбили российский вертолет.

Соответствующее видео было опубликовано в сети, информирует Цензор.НЕТ.

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