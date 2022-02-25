Для оккупации Украины россияне направляют кадыровских чеченцев. ВИДЕО

В сети появились кадры отправления личного состава Управления Федеральной службы войск Нацгвардии по Чеченской Республике в Украину.

Об этом в Telegram сообщает AZERBAIJANI ARMED FORCES, передает Цензор.НЕТ.

"Кадыров: Заявляю официально, что горячие точки в Украине будут занимать именно чеченские бойцы, бойцы, которые служат на пути Ахмата-Хаджи Кадырова. Если вы действительно хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там", - говорится в сообщении.

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