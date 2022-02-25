Уничтоженная техника российских оккупантов в Конотопе. ВИДЕО
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Видео уничтоженной российской техники в городе Конотоп Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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⚡️Кибервойска Украины получили доступ к бухгалтерии и системе документооборота ДСК (для служебного пользования) ВЧ 6762, Ставропольский Край г. Железноводск.
Паспорта, военные билеты, личные данные, список кредитных карт личного состава. Военнослужащие данного подразделение направлены в Украину. Все деньги с их карт пойдут на закупку вооружения для ВСУ.
Страны НАТО будут поставлять Украине системы противовоздушной обороны и дополнительное вооружение, сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам саммита.
Генсек также рассказал, что Россия три раза нарушила основополагающий акт Россия - НАТО, поэтому соглашение больше не работает.
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