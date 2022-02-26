Я не призываю наших воинов складывать оружие! Никакого оружия мы не сложим, защищаем государство, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский опроверг фейки, распространяемые российскими оккупантами.

Об этом глава государства заявил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в сети очень много появилось фейковой информации, будто я призываю нашу армию складывать оружие и идет эвакуация. Я здесь, никакого оружия мы не складем, будем защищать наше государство! Потому что наше оружие – наша правда. Это наша земля. Наша страна . Наши дети. Мы все это будем защищать. Слава Украине!" – подчеркнул президент.

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