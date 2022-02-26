"Горите в аду, пид#расы российские", - киевлянин, в квартиру которого попал российский снаряд. ВИДЕО
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В Киеве снаряд оккупантов попал в жилой дом. По предварительным данным, жертв удалось избежать. ВНИМАНИЕ! Нецензурная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в сети.
Мужчина рассказывает, что ракета попала в квартиру, но его семье удалось спастись.
У жены и старшего сына сломаны ноги, а младшего забрали спасатели.
Напомним, 26 февраля ракета попала в многоэтажку в районе Севастопольской площади в Киеве.