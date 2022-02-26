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Войска РФ несут потери живой силы и техники на Черниговщине и Сумщине, - Оперативное командование "Север". ВИДЕО

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Российские оккупанты терпят потери на Черниговщине и Сумщине.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север", передает Цензор.НЕТ.

"Противник несет потери живой силы и техники на Черниговщине и Сумщине. Северные окраины Конотопа. ВСУ нанесли авиаудар. Подразделения армии РФ понесли большие потери: до 30 ед. броне- и автотехники, живая сила - уточняется. Выжившие покидают позиции и разбегаются в неизвестном направлении.

В н.п. Большая Дорога Нежинского района авиаударом уничтожено около 15 единиц броне- и автотехники. В состоянии разбитого подразделения хаос.

На минском направлении уничтожена понтонная переправа через реку и нанесены удары по противнику. 20 единиц техники было сожжено. Большое количество погибших и раненых. Командование подразделений армии России их не пытается даже эвакуировать", - говорится в сообщении.

Украинская армия держит оборону в окрестностях Чернигова.

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Топ комментарии

  • Galand
    Какой же красивый у нас ФЛАГ! Едут и аж тепло на душе от него
  • cimbitep
    работают и пусть себе работают по-тихому. не надо никакой информации.
  • Юрий Петров 33876dd3
    Казали ж мудакам. Не знімайте і не поширюйте переміщення українських військ.
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