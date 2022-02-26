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"Готов за нас воевать? - Готов": Пленные российские танкисты в Харькове готовы воевать против ВС РФ. ВИДЕО

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Вооруженные Силы Украины задержали российских танкистовы в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • cimbitep
    нехэра такие воены нужны Украине?
  • Cinichny Bandera
    - Вот вы приобрели пакетов. А что гробов не было в продаже?
    - Так это... гробы мы в Украине покупаем, а они щас не продают.
    - Чем мотивируют?
    - Ну, как... нормально мотивируют - матами.
    - Блд, я спрашиваю, почему не продают?
    - Так это... говорят велкам до нас, а мы на удобрениях сэкономим в этом году.
    - На удобрения, говоришь... А что отечественных гробов тоже нет?
    - Ясен перец нет! Вся древесина идет в Китай.
    - Ладно. А почему только сорок пять тысяч? Это у нас такие ожидаемые потери?
    - Ну, конечно, нет! Ожидаемые потери у нас - всех под ноль. Просто во-первых там собирать будет нечего, а во-вторых некому.
    - Ну да, ну да. А бюджет был, вроде, на сто тысяч пакетов?
    - Совершенно верно, товарищ генерал! На сэкономленные мы накрыли прощальную поляну в актовом зале!
    - А почему прощальную?
    - Ну как, несмотря ни на что нам все-таки удалось для высшего командного состава выцыганить у укров несколько гробов. Так что вы уж не подведите нас, товарищ генерал.
    © FerdinandSuheviч
  • Сергей Иванченко 88fe5c6e
    100 в гору, еще **** танк угонит, они же на больше не способные!! К стенке тварь!!!
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