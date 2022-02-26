ВСУ нанесли ракетный удар по колонне войск РФ, уничтожено около 20 единиц техники. ВИДЕО
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Украинские войска уничтожили около 20 единиц техники российских оккупантов в Черниговской области.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север", передает Цензор.НЕТ.
После обеда в районе Городни на Черниговщине ВСУ нанесли ракетный удар по колонне противника.
В результате огневого поражения подразделения армии РФ понесли потери. Уничтожено около 20 ед. техники, большие потери личного состава, много раненых.