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ВСУ нанесли ракетный удар по колонне войск РФ, уничтожено около 20 единиц техники. ВИДЕО

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Украинские войска уничтожили около 20 единиц техники российских оккупантов в Черниговской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север", передает Цензор.НЕТ.

После обеда в районе Городни на Черниговщине ВСУ нанесли ракетный удар по колонне противника.

В результате огневого поражения подразделения армии РФ понесли потери. Уничтожено около 20 ед. техники, большие потери личного состава, много раненых.

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