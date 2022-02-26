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В Киеве всем желающим выдано более 25 000 единиц автоматического оружия и 10 млн патронов, - Монастырский. ВИДЕО

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Желающим защищать Киев выдали 25 000 единиц автоматического оружия и около 10 млн патронов, РПГ, гранаты.

Об этом рассказал в своем обращении Министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник также отметил самоорганизованность украинцев по всей стране: "Я горжусь и вижу, как люди защищают городки, села, улицы и дома. Самоорганизуются, чтобы не было мародерства и ограблений".

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Полиция сейчас вместе с военными обеспечивает надежный тыл, а также противодействует ДРГ, работающим в разных городах, подчеркнул Монастырский.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
  • Виталий Харитонов f2132970
    Це близько 25000 карателів руснявих свинособак.
    Співвідношення загиблих свинособак ЕрЕф до загиблих Захисників України десь 1:6 на корість України.
    На Україні близько 35 мільйонів громадян лишилось.
    35 х 6 = 210 мільйонів.
    В них населення стільки немає)))
    Біжіть, поки можете, виродки.
  • Стас Орлов
    Помние путлер не прекратит войну, потому что это ударит по его самолюбию и обернется позором в расисе. Он будет до последнего посылать войска. Единственный выход полное уничтожение парашников и освобождение наших теереторий включая Крым.
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