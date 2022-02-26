2 погибших, 6 тяжело ранены: ГСЧС показали последствия ракетного обстрела войсками РФ одного из районов Киева. ВИДЕО

ГСЧС Украины показали один из районов Киева, который подвергся обстрелам со стороны войск РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Тот, кто кричит о "нацизме в Украине", делает как настоящий нацист. В результате вражеских обстрелов ракеты попали в столичную высотку и ангар", - говорится в сообщении.

Погибли двое и тяжело ранены шесть киевлян. Кремлевский террорист стреляет ракетами в мирное население Украины", – говорится в сообщении.

"Это преступление против человечества, против всей цивилизации. Такого не простить и не забыть", – добавили в ведомстве.

Смотрите также: Попадание снаряда в киевскую многоэтажку на улице Лобановского. ВИДЕОкамер видеонаблюдения