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2 погибших, 6 тяжело ранены: ГСЧС показали последствия ракетного обстрела войсками РФ одного из районов Киева. ВИДЕО

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ГСЧС Украины показали один из районов Киева, который подвергся обстрелам со стороны войск РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Тот, кто кричит о "нацизме в Украине", делает как настоящий нацист. В результате вражеских обстрелов ракеты попали в столичную высотку и ангар", - говорится в сообщении.

Погибли двое и тяжело ранены шесть киевлян. Кремлевский террорист стреляет ракетами в мирное население Украины", – говорится в сообщении.

"Это преступление против человечества, против всей цивилизации. Такого не простить и не забыть", – добавили в ведомстве.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кацапські вбивці горітимуть у пеклі...
  • Лилия Стацкая
    Чтобы земля украинскаая горела под ногами российских тварей!
    Будь проклято кацапское племя до конца веков.
    Здохните,мрази!
  • grec
    речь Гитлера перед вторжением в Польшу: "Я решил освободить германские границы от элементов неуверенности, постоянной угрозы гражданской войны. Я добьюсь, чтобы на восточной границе воцарился мир, такой же, как на остальных наших границах. Для этого я предприму необходимые меры, не противоречащие предложениям, сделанным мною в Рейхстаге для всего мира, то есть, я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели."
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