2 погибших, 6 тяжело ранены: ГСЧС показали последствия ракетного обстрела войсками РФ одного из районов Киева. ВИДЕО
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ГСЧС Украины показали один из районов Киева, который подвергся обстрелам со стороны войск РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Тот, кто кричит о "нацизме в Украине", делает как настоящий нацист. В результате вражеских обстрелов ракеты попали в столичную высотку и ангар", - говорится в сообщении.
Погибли двое и тяжело ранены шесть киевлян. Кремлевский террорист стреляет ракетами в мирное население Украины", – говорится в сообщении.
"Это преступление против человечества, против всей цивилизации. Такого не простить и не забыть", – добавили в ведомстве.