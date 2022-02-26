Бить русню нужно не только в Украине, но и за ее пределами, - Турчинов из Центра территориальной обороны Киева. ВИДЕО

Бить русную нужно не только в Украине, но и за ее пределами.

Об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, война, начатая Россией в Украине, – война, которая касается дальнейшего развития цивилизации.

"Это война, которая определит, вернется ли фашистско-сталинская чума снова на территорию Европы, именно поэтому Украине нужна не только моральная помощь, нам нужно реальное мощное оружие", – подчеркнул он, обращаясь к нашим стратегическим партнерам.

Он добавил, что из-за того, что два года была заморожена ракетная программа, "сегодня у нашей армии нет "Вильхи-М", "Нептунов", чтобы можно было уничтожить врага на расстоянии 300 км от нашей границы".

"Нам нужны оперативно-тактические ракеты, чтобы уничтожать российских захватчиков в любой точке. Нам нужны современные системы ПВО, чтобы сломить доминирование россиян в украинском небе", – сказал он, призвав руководителей стран-членов НАТО объединить усилия, "чтобы вместе победить этих военных преступников, этих подонков, развязавших войну в ХХІ веке и вновь поставивших мир на грань катастрофы!"

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