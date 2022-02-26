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Российскую ДРГ ликвидировали в Запорожье во время задержания. ВИДЕО

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В Запорожье поймали российскую ДРГ.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожье. Минус 1 группа диверсантов", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Супер. Просто добили. Так і треба з окупантом.
  • Ksenia VB
    Бо чесно, нема часу з ними тягатись. Вони ж пруть у всі щілини.. треба нових гасити.
  • Ейваз
    Він точно потягнувся за гранатою,я бачив....ти ж теж..??
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