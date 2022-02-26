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Оккупанты могут взорвать Запорожскую АЭС, нацелили "Грады", - МВД. ВИДЕО

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Оккупанты могут взорвать Запорожскую АЭС, нацелили "Грады", - МВД. ВИДЕО
Российские войска подходят к Энергодару и начинают размещать "Грады", направленные на город и Запорожскую АЭС. Украинские власти уже проинформировали международное сообщество об угрозе подрыва атомной станции.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На данный момент российские войска подходят к Энергодару и начинают размещать "Грады", направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС", - сказал Денисенко.

В МВД отметили, что не допустят худшего сценария, однако призвали граждан быть готовыми ко всему.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Друзі амереканці ваща розвідка працює,якщо зрозумієте що ***** дойшов до кандіції червоної кнопки,******* по Москві,вам це робити не в перший раз..а який ща вихід?
  • Capital Moving
    ну подивимось, як крим захоче пити радіоактивну воду дніпра по кримському каналу....
  • ПравдаЛюбка
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