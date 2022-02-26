"Завалили суку!" - в Полтаве задержали диверсанта, который ставил метки. ВИДЕО

Жители Полтавы задержали диверсанта, ставившего метки для наведения оружия оккупантов. При задержании он ударил ножом одного из горожан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Полтавщину".

По словам очевидцев, диверсант ставил метки в районе плотины между микрорайонами Половки и Сады-1. Молодой парень погнался за ним, чтобы задержать. Неизвестный ударил его ножом и стал убегать. Это увидела женщина за рулем автомобиля. Она сбила беглеца. После этого к нему подбежали другие мужчины, которые и произвели задержание.