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"Завалили суку!" - в Полтаве задержали диверсанта, который ставил метки. ВИДЕО

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Жители Полтавы задержали диверсанта, ставившего метки для наведения оружия оккупантов. При задержании он ударил ножом одного из горожан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Полтавщину".

По словам очевидцев, диверсант ставил метки в районе плотины между микрорайонами Половки и Сады-1. Молодой парень погнался за ним, чтобы задержать. Неизвестный ударил его ножом и стал убегать. Это увидела женщина за рулем автомобиля. Она сбила беглеца. После этого к нему подбежали другие мужчины, которые и произвели задержание.

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Топ комментарии

  • Witek Dani
    Паскуда, там нет смысла допрашивать, на столб *Гойдь-Гойдь* !!!
  • Petrov Viktor
    Допросить тварь с пристрастием и уничтожить.
  • вставай
    Отаких гопнікв нвавіть ******* не треба. Вбивати на міці. Бо від його диверсії залежать людські життя..
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