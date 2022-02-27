На горячую линию для родственников оккупантов уже поступают сотни звонков из РФ, - Минобороны. ВИДЕО

На горячую линию для родственников российских оккупантов уже звонят сотни людей из РФ, разыскивающих своих близких.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что захваченные в плен могут позвонить домой, как этот очередной "заблудившийся" оккупант из Новокунецкого ОМОНа.

"Чтобы остановить убийц Кремля, о потерях своих солдат и офицеров должно узнать как можно больше россиян", - подчеркнули в Минобороны.