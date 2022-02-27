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На горячую линию для родственников оккупантов уже поступают сотни звонков из РФ, - Минобороны. ВИДЕО

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На горячую линию для родственников российских оккупантов уже звонят сотни людей из РФ, разыскивающих своих близких.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что захваченные в плен могут позвонить домой, как этот очередной "заблудившийся" оккупант из Новокунецкого ОМОНа.

"Чтобы остановить убийц Кремля, о потерях своих солдат и офицеров должно узнать как можно больше россиян", - подчеркнули в Минобороны.

На горячую линию для родственников оккупантов уже поступают сотни звонков из РФ, - Минобороны 01

Топ комментарии

  • pompiere
    Всім рашкомамкам треба казати, що трупи будуть видаватися за поданням форми встановлленого зразку, можна завантажити на сайті ЗСУ, але з особистим підписом путєна. Не штампом, а рукою.
    І підписом - дозволяю забрати рашкотруп самовивозом з України.

    Нехай стьобають сраного нєдостратєга. Бігають за ним з формами встановленого ЗСУ зразка.
  • Aleksandr Tereschenko
    Как в плену -сразу братья Ураинцы!!! А как же Укры, Нацики, Бендеровцы?
  • Anatoliy A 006b9dda
    Расстроились предки видать,что не задвухсотили... Даже не реагируют. Кредит теперь как выплачивать?
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