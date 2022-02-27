Минобороны оккупантов рассказало о страшных "бандеромобилях". ВИДЕО

Министерство обороны страны-агрессора пугает своих граждан страшными "бандеромобилями".

Об этом "виде транспорта" рассказал главный спикер Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, сообщает Цензор.НЕТ. Видео его выступления опубликовано в соцсетях.

"Националистические батальоны применяют так называемые "бандер-автомобили", имеющие повышенную проходимость и оснащенные крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами", - сказал он.