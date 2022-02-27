Минобороны оккупантов рассказало о страшных "бандеромобилях". ВИДЕО
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Министерство обороны страны-агрессора пугает своих граждан страшными "бандеромобилями".
Об этом "виде транспорта" рассказал главный спикер Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, сообщает Цензор.НЕТ. Видео его выступления опубликовано в соцсетях.
"Националистические батальоны применяют так называемые "бандер-автомобили", имеющие повышенную проходимость и оснащенные крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами", - сказал он.