Оккупанты подорвали газопровод в Харькове. ВИДЕО

В Харькове ночью 27 февраля российские оккупанты подорвали газопровод на Даниловке.

Эту информацию "Интерфакс-Украина" подтвердили в Харьковской областной военно-гражданской администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

Также, видео взрыва на газопроводе опубликовала Государственная служба спецсвязи.

"В Харькове оккупанты подорвали газопровод. Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похож на него", - говорится в сообщении.