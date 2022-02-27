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Легкая техника войск РФ прорвалась в Харьков. ВСУ ликвидируют врага, - глава ОГА Синегубов. ВИДЕО

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Внимание жителям Харькова: по городу передвигается враждебная техника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в телеграмме.

"Городом передвигается вражеская техника. Информацию подтвердили в областном Департаменте гражданской защиты. В связи с оперативной ситуацией, транспорт в р-не Алексеевки отменен", - говорится в сообщении.

"Женщинам и детям оставаться в укрытиях! Украинские мужчины уничтожат врага!" – добавили в ведомстве.

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Эту информацию также подтвердил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в фейсбуке.

"Произошел прорыв легкой техники российского врага в город Харьков. В том числе и центральную часть города", – написал он.

Синегубов призвал граждан не покидать мест укрытия.

"Вооруженные Силы Украины ликвидируют врага. Гражданское население просим не выходить на улицы города", - добавил он.

Легкая техника войск РФ прорвалась в Харьков. ВСУ ликвидируют врага, - глава ОГА Синегубов 01

Легкая техника войск РФ прорвалась в Харьков. ВСУ ликвидируют врага, - глава ОГА Синегубов 02

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Топ комментарии

  • Серьога Харківський
    *** у меня такое чувство, что русьге свинособак специально на убой кидают, ****** 5 сраных машин с мясом, вангую, в течении часа уедут на концерт к кобзону. **** я в шоке, прорваться в город который оборонятся обоссаными машинами
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кожен кацапський вбивця який вдерся в Україну-повинен бути знищений...
  • J Jack 9877a296
    Уже на концерте. Кобзона.
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