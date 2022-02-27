Легкая техника войск РФ прорвалась в Харьков. ВСУ ликвидируют врага, - глава ОГА Синегубов. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в телеграмме.
"Городом передвигается вражеская техника. Информацию подтвердили в областном Департаменте гражданской защиты. В связи с оперативной ситуацией, транспорт в р-не Алексеевки отменен", - говорится в сообщении.
"Женщинам и детям оставаться в укрытиях! Украинские мужчины уничтожат врага!" – добавили в ведомстве.
Эту информацию также подтвердил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в фейсбуке.
"Произошел прорыв легкой техники российского врага в город Харьков. В том числе и центральную часть города", – написал он.
Синегубов призвал граждан не покидать мест укрытия.
"Вооруженные Силы Украины ликвидируют врага. Гражданское население просим не выходить на улицы города", - добавил он.