Легкая техника войск РФ прорвалась в Харьков. ВСУ ликвидируют врага, - глава ОГА Синегубов. ВИДЕО

Внимание жителям Харькова: по городу передвигается враждебная техника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в телеграмме.

"Городом передвигается вражеская техника. Информацию подтвердили в областном Департаменте гражданской защиты. В связи с оперативной ситуацией, транспорт в р-не Алексеевки отменен", - говорится в сообщении.

"Женщинам и детям оставаться в укрытиях! Украинские мужчины уничтожат врага!" – добавили в ведомстве.

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Эту информацию также подтвердил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в фейсбуке.

"Произошел прорыв легкой техники российского врага в город Харьков. В том числе и центральную часть города", – написал он.

Синегубов призвал граждан не покидать мест укрытия.

"Вооруженные Силы Украины ликвидируют врага. Гражданское население просим не выходить на улицы города", - добавил он.