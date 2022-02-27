В Николаеве ситуацию контролируют ВСУ, танки и бронетехника в городе - украинские - мэр Сенкевич! Мы не сдадимся, никогда!" - говорится в сообщении. ВИДЕО

Ситуацию в Николаеве контролируют Вооруженные Силы Украины, танки и бронетехника на территории города – украинские.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в городе есть несколько российских ДРГ, но ситуация под контролем. Танки и бронетехника, которые находятся сейчас на территории города - украинская. Будьте внимательны и берегите себя", - ссказал мэр.

Читайте также: Мощные бои идут в Херсоне, Николаеве, Одессе. Враг хочет закрепиться на юге, но нет никакого намека, что им это удалось - Подоляк

Он добавил, что пока ситуация в Николаеве не является безопасной, однако украинская армия охраняет город.