В Николаеве ситуацию контролируют ВСУ, танки и бронетехника в городе - украинские - мэр Сенкевич! Мы не сдадимся, никогда!" - говорится в сообщении. ВИДЕО
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Ситуацию в Николаеве контролируют Вооруженные Силы Украины, танки и бронетехника на территории города – украинские.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в городе есть несколько российских ДРГ, но ситуация под контролем. Танки и бронетехника, которые находятся сейчас на территории города - украинская. Будьте внимательны и берегите себя", - ссказал мэр.
Он добавил, что пока ситуация в Николаеве не является безопасной, однако украинская армия охраняет город.